SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? | 4 Haziran Salı Survivor dokunulmazlığı kim aldı?

Survivor All Star 2024, 4 Haziran Salı günü bireysel dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 4 Haziran Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 4 Haziran Salı Survivor'da yaşananlar...

Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da 4 Haziran Salı günü bireysek dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 4 Haziran Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 4 Haziran Salı günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan isim Ogeday oldu. Konseyde 2. eleme adayını belirleme hakkına sahip olan Ogeday, Atakan'ı aday olarak gösterdi. Böylelikle Atakan, Merve'nin ardından 2. eleme adayı oldu.