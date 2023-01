Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde Abdülkerim Bardakcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sezon başındaki uyum sürecini çok çalışarak atlattığını aktaran Bardakcı, "Konya gibi bir şehirden İstanbul'a ve büyük bir camiaya geliyorsunuz. Bunun zorlukları var, yeni arkadaşlıklar ediniyorsunuz. Birkaç tane hata yaptım, psikolojik anlamda zorlandım ama genel olarak psikolojisi kuvvetli bir insanım. Her hafta çalışarak bu süreci atlattım" diye konuştu.



Giresunspor maçında Victor Nelsson'un cezalı olmasından dolayı oynayamayacağının hatırlatılması üzerine ise Bardakcı, genç oyuncuların en iyisini yapacağına inandığını belirterek, "Kimsenin şüphesi olmasın. Emin, Metehan ve Ross. Genç olmalarına rağmen üçü de çıkıp aslanlar gibi mücadele edecektir" ifadelerini kullandı.



"BANA GÖRE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"



En iyi futbol oynayan takımın kendileri olduğunu ve şampiyonluğun en kuvvetli adayı olduklarını belirten tecrübeli oyuncu, "Bizim sene başından beri tek odaklandığımız şey, şampiyonluk. Bana göre de Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. En iyi futbolu oynayan, en iyi mücadele eden biziz. Aile ortamımız var. Bu da başarıyı getiriyor" ifadelerini kullandı.



"MİLLİ FORMAYI TERLETMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"



Performansının iyi olduğunu ve milli takımdan davet beklediğini belirten tecrübeli savunmacı, "Her Türk futbolcu gibi ben de davet bekliyorum. Şu anda iyi bir performans sergiliyorum. Oraya gidip milli formayı terletmek için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.



"DEFANSI EN ÖNDE, HÜCUMU EN GERİDE BAŞLATIYORUZ"



Hücumda ve savunmada çok iyi bir görüntü çizdiklerini aktaran Bardakcı, "Defansı en önde, hücumu en geride başlatıyoruz. Şu an için her ikisi de çok iyi. İnşallah az gol yemeye ve çok gol atmaya devam ederiz" diye konuştu.



"VICTOR İLE ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ"



Galatasaray'ın savunma performansının geçen seneye göre çok daha olumlu noktaya erişmesi üzerine gelen bir soruya ise Abdülkerim Bardakcı şöyle konuştu:



"Geçen sene psikolojik olarak kötü zaman geçiren bir Galatasaray vardı ve ister istemez oyuncular bundan etkileniyordu. Kişisel olarak ben Marcao'yu çok beğeniyorum. Takım iyi olunca savunmayı da iyi yapıyorsunuz. Biz, Victor ile çok iyi anlaşıyoruz. Geçen maçtan sonra da söyledim, arkamızda Muslera gibi bir faktör var. O da bizim için çok önemli."



"İNŞALLAH GOLLERİME BAŞLAYACAĞIM"



Hücum anlamında takımına daha fazla katkı vermek istediğini belirten 27 yaşındaki oyuncu, "Benim en önemli özelliklerimden birisi mücadelenin yanı sıra oyun kurabilmek. Takımıma daha fazla katkı sağlamak istiyorum. Geçen sene çok gol atmıştım, bu sene çok kaçırdım. İnşallah gollerime de başlayacağım" şeklinde konuştu.



"DAHA GENÇ YAŞLARDA BU SEVİYEYİ YAKALASAYDIM ÇOK FARKLI OLABİLİRDİ"



Şu anda eriştiği seviyeye çok daha erken yaşta erişememe sebebiyle ilgili olarak ise Bardakcı, "Benim de en çok üzüldüğüm konulardan birisi bu. Konyaspor'dayken alt liglere çok fazla kiralık gittim. Ben de geç kaldığımı düşünüyorum. Daha genç yaşlarda bu seviyeyi yakalasaydım çok farklı olabilirdi. Her şey nasip kısmet. Nasibimizde böylesi varmış" dedi.



Bardakcı, "Avrupa'da bir kulüpte forma giyme hayalin var mı?" sorusuna ise, "Şu anda tek odaklandığım şey, Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamak. İnşallah Galatasaray'ın bir efsanesi olarak kalabilirim" şeklinde cevap verdi.