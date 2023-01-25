Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'dan şampiyonluk sözleri!
Galatasaray'ın başarılı defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Florya'daki sabah idmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte başarılı savunmacının öne çıkan sözleri...
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