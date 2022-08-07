Galatasaray'ın genç yeteneği Yunus Akgün, 1-0 kazanılan Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

YUNUS AKGÜN: İNŞALLAH SONU ŞAMPİYONLUK OLUR

İşte o sözler:

"Galatasaray formasıyla yeniden sahada olmak beni çok mutlu ediyor. Bütün takım arkadaşlarımın yüreğine sağlık. Bu havada, Antalyaspor gibi formda bir takımı yendiğimiz için mutluyuz.

Giresunspor maçı var, ona konsantre olacağız. Camiamıza ilk maç hayırlı olsun. İnşallah nice galibiyetler bizimle olur ve sonu şampiyonluk olur.

Şu an yönetimimiz, hocalarımız, takım arkadaşlarımız olarak birlik içerisindeyiz. Kazandığımız için ayrıca motiveyiz. Yeni transferler de geliyor, çok daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum."