Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor.
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Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk önderliğinde güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılı ekibin gündemine flaş bir isim geldi. İşte ayrıntılar...
Gelecek sezonda şampiyonluk hedefleyen sarı kırmızılı ekip, güçlü bir kadro kurmanın peşinde.
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.