Spor Toto Süper Lig'de kabus gibi bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da seçim sonucu merakla bekleniyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan golcü transferine odaklandı! Listedeki isimler...
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Başkan adayları seçilmeleri durumunda yapılacak olan takviyelere yoğunlaştı. Taraftarlar özellikle santfor bölgesine kimin getirileceğini merak ederken listedeki isimler ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun aday olduğu başkanlık seçimi, 11 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Sarı-kırmızılılarda, bir yandan da gelecek sezonun hazırlıkları sürüyor.