Galatasaray-Barcelona maçının biletleri ne zaman satışa çıkartılacak? Belli oldu

Galatasaray-Barcelona maçının biletleri ne zaman satışa çıkartılacak? Belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya temsilcisi Barcelona ile 17 Mart Perşembe günü oynayacağı rövanş maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkartılacağı merak konusuydu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamayla bu sorunun yanıtı cevaplanmış oldu. Peki Galatasaray-Barcelona maçının biletleri ne zaman satışa çıkartılacak? Detaylar haberimizde...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2022- 21:03 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022- 21:13