Galatasaray ile SIXT arasında yeni forma sponsorluğu anlaşması gerçekleştrdi
Galatasaray Kulübü forma göğüs ve sırt sponsorluğu için araç kiralama firması SIXT ile yıllık 29 milyon lira olan mevcut anlaşmasını, 50 milyon lira bedelle 2+3 yıllığına yeniledi. Sarı-kırmızılı kulüp, stat isim hakkı anlaşmasının ise ekim ayında imzalanacağını duyurdu. (GS spor haberleri)
Galatasaray Kulübü, forma göğüs ve sırt sponsorluğu için araç kiralama firması SIXT ile yeni bir anlaşma sağlandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, daha önce SIXT rent a car Türkiye ve Magdeburger Sigorta ile yıllık 29 milyon lira karşılığı imzalanmış olan anlaşmanın, 50 milyon lira bedelle 2+3 yıllığına yenilendiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yönetim kurulumuzun seçim döneminde stat ve forma sponsorlukları ile ilgili vermiş olduğu taahhütlerin gereği olarak forma göğüs ile sırt sponsorlukları için, ticari unvanı gizlilik gereği açıklanamayan bir başka firmayla son 3 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplam 5 sezonluk bir projeksiyon üzerinde anlaşılmış ve anlaşılan mali şartlar, SIXT Türkiye ile imzalanan sözleşmedeki rüçhan hakkı uyarınca öncelikle kendilerine teklif edilmiştir. Bu teklifin kabul edilmesi üzerine, şirketimiz ile SIXT Türkiye arasında, 2021-2022 futbol sezonundan başlamak kaydıyla son 3 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplam 5 sezonluk 249 milyon 350 bin lira+KDV bedelle anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşma kapsamında, forma göğüs ve sırt için belirlenen sponsorluk bedeli, sezonluk 29 milyon lira+KDV'den, sezonluk ortalama 50 milyon lira+KDV'ye yükseltilmiştir."
Öte yandan Galatasaray Kulübü, seçim dönemindeki taahhütlere uygun olarak stat isim sponsorluğu anlaşmasının imza töreninin ise ekim ayı içerisinde gerçekleştirileceğini ilan etti.
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