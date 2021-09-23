Marsilya - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? Galatasaray Marsilya maçı saat kaçta? | UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. E grubu 2. maçında Galatasaray, deplasmanda Marsilya ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi'nde zorlu bir gruba düşen Galatasaray, ilk maçta Lazio'yu 1-0 mağlup etti. Grubun lideri Galatasaray, Cengiz Ünder'in takımı Marsilya'yı yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Marsilya - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. E grubu 2. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Marsilya'ya konuk olacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Marsilya - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
MARSILYA - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Marsilya - Galatasaray maçı 30 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.
GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:
30 Eylül: (2. Hafta)
Olympique Marsilya-Galatasaray
21 Ekim: (3. Hafta)
Lokomotiv Moskova-Galatasaray
4 Kasım: (4. Hafta)
Galatasaray-Lokomotiv Moskova
25 Kasım: (5. Hafta)
Galatasaray-Olympique Marsilya
9 Aralık: (6. Hafta)
Lazio-Galatasaray
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