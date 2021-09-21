Alex Telles’ten Galatasaray ve Didier Drogba anısı! GS spor haberleri

"Didier Drogba ile ilgili dikkate değer bir hikayem var. Her şeyi zaten başarmış olan bu harika oyuncuları sıklıkla görürüz. Bazen onların fazla hırslı olmadığını düşünürüz. Galatasaray'daki ilk maçlarımdan birinde devre arasına 1-0 yenik girmiştik. Benim için normaldi. Sonuçta kaybediyorduk. Ancak ikinci yarıda geri dönüp kazandık. Biz Galatasaray'dık.