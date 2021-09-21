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GALATASARAY

Alex Telles'ten Galatasaray ve Didier Drogba anısı! GS spor haberleri

Son dakika spor haberleri: Bir dönem Galatasaray forması giyen ve daha sonra Portekiz ekibi Porto'ya transfer olan Alex Telles, sarı-kırmızılı takımda yaşadığı ve Didier Drogba ile olan bir anısını anlattı. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)

Alex Telles’ten Galatasaray ve Didier Drogba anısı! GS spor haberleri
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 Giriş Tarihi: 21.09.2021

Manchester United'ın geçtiğimiz yaz Porto'dan kadrosuna kattığı Alex Telles, Galatasaray'da forma giydiği döneme ilişkin çarpıcı bir itirafta bulundu. ESPN televizyonunun sorularını yanıtlayan Brezilyalı futbolcu, sarı kırmızılılardaki ilk günlerinde Didier Drogba ile yaşadığı bir olayı anlattı. İşte 28 yaşındaki savunmacının o sözleri:

Alex Telles’ten Galatasaray ve Didier Drogba anısı! GS spor haberleri

"Didier Drogba ile ilgili dikkate değer bir hikayem var. Her şeyi zaten başarmış olan bu harika oyuncuları sıklıkla görürüz. Bazen onların fazla hırslı olmadığını düşünürüz. Galatasaray'daki ilk maçlarımdan birinde devre arasına 1-0 yenik girmiştik. Benim için normaldi. Sonuçta kaybediyorduk. Ancak ikinci yarıda geri dönüp kazandık. Biz Galatasaray'dık.

Alex Telles’ten Galatasaray ve Didier Drogba anısı! GS spor haberleri

Soyunma odasına geldiğimde bir gürültü duydum. Şişe yere düşüyordü. İçeri doğru baktığımda ise Drogba'nın tüm soyunma odasını yıktığını görmüştüm. 21 yaşındaki yeni bir futbolcu olarak o zamanki hâlimi hayal edin. 'Daha iyi oynamalıyız, kazanmalıyız. Böyle oynayan bir takım için mücadele edemem. Ya gidip kazanacağız ya da ben dönmeyeceğim.' diyordu."

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