Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarına başladı. (GS spor haberi)

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda, dün akşam Lazio ile oynanan maçta tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı ve pas çalışmaları üzerinde duruldu. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale maç oynadı. Antrenman, interval koşular ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 11.00'de gerçekleştirecek.



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