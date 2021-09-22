Kayserispor – Galatasaray maçı CANLI | Kayserispor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | GS MAÇI CANLI SKOR

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, Kadir Has Stadyumu’nda Kayserispor’a konuk olacak. Son olarak Alanyaspor’a 1-0 mağlup olan Fatih Terim’in öğrencileri, kazanarak moral kazanmak ve üst sıralara çıkmak istiyor. Kayserispor ise evinde Galatasaray’ı devirerek çıkış yapmak için sahaya çıkacak. Galatasaray’da, Cicaldau, Berkan Kutlu ve Halil Dervişoğlu dinlendirilmek için maç kadrosuna dahil edilmedi. Cezası süren Marcao, sakatlıkları bulunan Sacha Boey ve Arda Turan da kadroda yer almadı. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11’leri de yer aldı. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda? Kayserispor – Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray’ın kamp kadrosunda kimler var? Bilet fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar… (GS MAÇI)

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Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Galatasaray, Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Kayserispor - Galatasaray maçı detayları...

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Galatasaray maçı 22 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar gün boyu A Spor ekranlarında yer alacak.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Lung, Kolovetsios, Onur, Ramazan, Yasir, Attamah, Gökhan, Emrah, İbrahim, Mensah, Thiam.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Aytaç, Emre Kılınç, Morutan, Feghouli, Kerem, Mohamed.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak kritik mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Kadir Sağlam oldu.

👉KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

GALATASARAY'DA ROTASYON!

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından konuşan Fatih Terim, "Rotasyon yapmalı mıyım yapmamalı mıyım diye çok düşünmüştüm. Demek ki yapmalıymışım." demişti. Galatasaray kamp kadrosunu açıkladı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Sakatlıkları süren Arda Turan ve Sacha Boey, sağ elindeki kırık nedeniyle özel bir atel ile antrenmanlara çıkan Barış Alper Yılmaz ve cezası devam eden Marcao Teixeira'nın yanı sıra, takıma katıldıktan sonra tüm maçlarda görev yapan Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu, yoğun fikstürde sakatlık sorunu yaşamamaları adına riske edilmeyerek Kayserispor maçı kamp kadrosunda yer almadı." ifadelerine yer verildi.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU!

Batı Balkon: C-D-E Blok - 125 TL

Batı Balkon: B-F-G Blok - 95 TL

Batı Alt: C-D-E Blok - 85 TL

Batı Alt: B-F-G Blok - 75 TL

Doğu Alt: C-D-E Blok - 65 TL

Doğu Alt: A-B-F-G Blok - 55 TL

Doğu Üst: Tüm Bloklar - 45 TL

Kuzey Üst: Tüm Bloklar - 35 TL

Güney Alt: Tüm Bloklar - 35 TL

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