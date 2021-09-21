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Galatasaray'ın Kayserispor maçı öncesi kamp kafilesi belli oldu! 6 isim kadroda yok

Terim’den sürpriz karar! O isimleri kadroya almadı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 Giriş Tarihi: 21.09.2021

Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Cicaldau, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Arda Turan Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz kadroda yer almazken, Mbaye Diagne kadroya dahil edildi. (GS spor haberleri)

Galatasaray'da Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu.

Kadroda Sacha Boey, Berkan Kutlu, Cicaldau, Arda Turan, Halil Dervişoğlu ve Barış Alper Yılmaz yer almadı.

Alanyaspor maçında kadroda olmayan Mbaye Diagne ise kadroya dahil edildi.

Galatasaray'dan kadroya alınmayan isimler hakkında açıklama geldi:

"Takıma katıldıktan sonra tüm maçlarda görev yapan Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu, yoğun fikstürde sakatlık sorunu yaşamamaları adına riske edilmeyerek Kayserispor maçı kamp kadrosunda yer almadı."

Galatasaray kafilesi Kayseri'ye gidiyor

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