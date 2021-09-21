Son dakika spor haberleri: Galatasaray’da savunma alarmı! Marcao’suz maçlarda...

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Öte yandan Fatih Terim, Alanyaspor maçının ardından Marcao'yu çok aradıklarını şu sözlerle ifade etmişti. "Marcao defansımızda önemli silahlarımızdan biri. Tekniği, ayağı... Oyun kurmada bizim için çok önemli ama yapacak bir şey yok. Cezası devam ediyor, bitene kadar Marcao'suz oynayacağız ama başka arkadaşlarımız da devreye girebilir."

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