Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da savunma alarmı! Marcao'suz maçlarda...
Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, 8 maç ceza almıştı. Brezilyalı yıldız, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Lazio maçında iyi bir performans gösterse de; ligde oynamadığı karşılaşmalarda ise savunma alarm verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırmasının ardından 8 maç ceza alan Marcao'nun forma giymediği maçlarda sarı-kırmızılı takım büyük sıkıntılar yaşadı.
Sarı-kırmızılı takımın, Alanyaspor'a sahasında kaybetmesinin ardından zaman zaman savunmada yaşanan problemler ve geriden oyun kurmakta yaşanan sıkıntılar yine gün yüzüne çıktı.
Bu sezon sadece Marcao'nun oynadığı Giresunspor maçında gol yemeyen Galatasaray, sonrasında kalesini gole kapatamadı.
MARCAO'SUZ 4 MAÇTA DA GOL YEDİ!
Galatasaray, Marcao'nun olmadığı 4 maçta Hatayspor'u 2-1 yenerken, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Alanyaspor'a ise 1-0 kaybetti.
Süper Lig'de Galatasaray'ı yalnız bırakan Marcao'nun, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio karşısında alınana 1-0'lık galibiyette gösterdiği performans ise hem Fatih Terim'i hem de sarı-kırmızılı taraftarları mutlu etti.
BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE SAHADA
Marcao'nun yokluğunda yaşanan bu sıkıntıların ardından 25 yaşındaki stoperin geri dönüşü dört gözle beklenmeye başlandı. Kayserispor (D), Göztepe, Çaykur Rizespor (D) ve Konyaspor maçlarını kaçıracak olan Marcao, yaklaşık bir ay sonra sahalara dönecek. Galatasaray'ın önemli ismi Marcao, 25 Ekim'de sarı-kırmızılıların Beşiktaş ile oynayacağı derbide forma giyecek.
FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?
Öte yandan Fatih Terim, Alanyaspor maçının ardından Marcao'yu çok aradıklarını şu sözlerle ifade etmişti. "Marcao defansımızda önemli silahlarımızdan biri. Tekniği, ayağı... Oyun kurmada bizim için çok önemli ama yapacak bir şey yok. Cezası devam ediyor, bitene kadar Marcao'suz oynayacağız ama başka arkadaşlarımız da devreye girebilir."
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