29 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın istediği Cameron Puertas sinyali verdi!

Galatasaray, İsviçre'nin Lausanne takımında forma giyen 22 yaşındaki İspanyol Cameron Puertas'ın peşine düştü. Genç merkez orta saha oyuncusu da sarı kırmızılılara yeşil ışık yaktı. Sosyal medyadan transfer ateşini yakan Puertas için kiralama+zorunlu satın alma opsiyonu önerildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın istediği Cameron Puertas sinyali verdi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.06.2021

Galatasaray için İsviçre'den transfer iddiası.. Takvim'in haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim İsviçre ligi takımlarından Lausanne'de forma giyen 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Cameron Puertas için nabız yokluyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın istediği Cameron Puertas sinyali verdi!

Oyuncu kendisine gelen 'Türkiye'ye ne zaman geliyorsun' yorumunu beğendi. Oyuncunun Türk arkadaşları da bulunuyor. Sarı kırmızılılar, Cameron Puertas için Lausanne'e kiralama+zorunlu satın alma opsiyonu önerdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın istediği Cameron Puertas sinyali verdi!

22 yaşındaki İspanyol orta saha, geçen sezon ligde 33 maçta, 5 gol atarken 5 de asiste imza attı.

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