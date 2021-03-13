Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 2 hafta aranın ardından galibiyetle tanıştı.

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek, iki hafta aranın ardından galibiyetle tanıştı.

Sarı-kırmızılıların gollerini; 44. dakikada Falcao, 81 ve 89. dakikada Onyekuru kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 61 yaparken, Kaysersipor 31 puanda kaldı.



İLK 11'DE 5 DEĞİŞİKLİK



Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Galatasaray'da son oynanan Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 5 değişiklik yapıldı.

Teknik direktör Fatih Terim, ligin 29. haftasında Sivasspor ile yapılan maçın ilk 11'ine göre 5 değişikliğe gitti.

Galatasaray'da kart cezası sona eren Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed'in yanı sıra Yedlin, Luyindama, Emre Kılınç ve Emre Akbaba ilk 11'de görev yaptı.

Sarı-kırmızılılarda geçen hafta 11'de görev alan Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı feshedilirken, Onyekuru, Babel ve Linnes yedek kulübesinde oturdu, Donk ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Konuk ekip, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan maça Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Mustafa Muhammed, Falcao 11'iyle çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Ozornwafor, Linnes, Etebo, Ömer Bayram, Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan, Feghouli, Onyekuru ve Babel yer aldı.

EV SAHİBİ GEÇEN HAFTANIN 11'İ İLE SAHADA

Kayserispor'da antrenör Uğur Kulaksız, ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının 11'inde değişikliğe gitmedi.

Kayseri ekibi, Galatasaray karşılaşmasına Doğan Alemdar, Aziz Eraltay, Kolovetsios, Uğur Demirok, Ramazan Civelek, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak 11'iyle çıktı.

Ev sahibinin yedek kulübesinde İsmail Çipe, Emre Demir, Miguel Lopes, Nurettin Korkmaz, Kvrzic, Sapunaru, Melih Okutan Yasir Subaşı, Luckassen, Sabovic yer aldı.

EMRE AKBABA 8 MAÇ SONRA 11'DE



Galatasaray'da Emre Akbaba, 7'si Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası karşılaşması olmak üzere toplam 8 maç sonra 11'e döndü. Emre son olarak deplasmanda oynanan Gaziantep FK mücadelesine 11'de başlamıştı.



Sarı-kırmızılılar, Kayserispor karşılaşmasına; Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Radamel Falcao ve Mustafa Muhammed ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR



9. dakikada sağ kanattan Yedlin'in ceza sahasına ortasında arka direkte bulunan Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda, kaleci Doğan Alemdar topu çeldi. Emre Akbaba'nın tekrar vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak Gedson Fernandes'in önünde kaldı. Gedson Fernandes'in vuruşunda top, rakip oyuncuya çarparak kornere gitti.

29. dakikada Galatasaray savunmasının hatasını değerlendiren ve kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Pedro Henrique'nin çapraz pozisyondan etkisiz vuruşunda, meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

30. dakikada Yedlin'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Falcao'nun kafa vuruşunda, top yandan az farkla auta çıktı.

38. dakikada Avramovski'nin ceza sahasının hemen dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera'nın çeldiği top kornere gitti.

44. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan Saracchi'nin ceza sahasına ortasında ön direğe koşu yapan Falcao'nun vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1





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