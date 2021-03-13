13 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Henry Onyekuru 5. golünü kaydetti

Onyekuru kendine geldi!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın Nijeryalı yıldız futbolcusu Henry , 'in 30. haftasında maçında oyuna sonradan girip 2 gol kaydederek bu sezonki 5. golünü kaydetmiş oldu. ( haberleri)

'ın Nijeryalı futbolcusu Henry , maçında attığı 2 golle bu sezonki 5. golünü kaydetti.
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu , Kayserispor karşılaşmasına yedeklerde başladı. Mücadelenin 68. dakikasında 'nın yerine dahil olan Onyekuru 2 de gol kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu, 81 ve 89. dakikalarda attığı golle bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 5. gol sevincini yaşadı. Başarılı futbolcu, devre arasında takıma katıldıktan sonra oynadığı ilk iki karşılaşmada 3 gol atmıştı.
Nijeryalı futbolcu attığı 5 golün 4'ünü de deplasmanda oynanan mücadelelerde kaydetti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Pelin Öztekin'den babası için paylaşım! Pelin Öztekin'den babası için paylaşım!
Feghouli dalya dedi! Feghouli dalya dedi!
Galatasaray'da Falcao fark yaratıyor Galatasaray'da Falcao fark yaratıyor
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ