13 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Falcao fark yaratıyor

Galatasaray'da Falcao fark yaratıyor
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 Giriş Tarihi: 13.03.2021

'ın yıldız ismi Radamel sakatlıktan döndükten sonra adeta küllerinden doğmuş gibi bir performans sergiliyor. Kolombiyalı forvet önce maçında 2 gol, bu hafta da 'a karşı şık 1 gol kaydederek taraftı tarafsız herkesin takdirini aldı. ( haberleri)

'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel , son 2 maçta rakip fileleri 3 kez havalandırırken, gol sayısını da 8'e çıkardı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu takımını sırtlamaya devam ediyor. Falcao, ile deplasmanda oynanan mücadelede takımının ilk golünü kaydetti. Mücadelenin 44. dakikasında sol kanattan 'nin ortasında ceza sahası içinde düzgün bir vuruş yapan Kolombiyalı futbolcu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Geçtiğimiz hafta 'da oynanan karşılaşmasında da 2 gol kaydeden 35 yaşındaki futbolcu, 2 haftada 3 kez gol sevinci yaşamış oldu. Falcao ayrıca gol sayısını da 8'e yükseltti. Yıldız futbolcu bu gollerin hepsini ligde attı. Başarılı golcünün 2 de asisti bulunuyor.
Maça 11'de başlayan Radamel Falcao, 82. dakikada yerini 'e bıraktı.
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