13 Mart 2021, Cumartesi
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao takımını sırtlamaya devam ediyor. Falcao, Kayserispor ile deplasmanda oynanan mücadelede takımının ilk golünü kaydetti. Mücadelenin 44. dakikasında sol kanattan Marcelo Saracchi'nin ortasında ceza sahası içinde düzgün bir vuruş yapan Kolombiyalı futbolcu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Geçtiğimiz hafta İstanbul'da oynanan Sivasspor karşılaşmasında da 2 gol kaydeden 35 yaşındaki futbolcu, 2 haftada 3 kez gol sevinci yaşamış oldu. Falcao ayrıca gol sayısını da 8'e yükseltti. Yıldız futbolcu bu gollerin hepsini ligde attı. Başarılı golcünün 2 de asisti bulunuyor.
Maça 11'de başlayan Radamel Falcao, 82. dakikada yerini Ryan Babel'e bıraktı.
Galatasaray'da Falcao fark yaratıyor
Galatasaray'ın yıldız ismi Radamel Falcao sakatlıktan döndükten sonra adeta küllerinden doğmuş gibi bir performans sergiliyor. Kolombiyalı forvet önce Sivasspor maçında 2 gol, bu hafta da Kayserispor'a karşı şık 1 gol kaydederek taraftı tarafsız herkesin takdirini aldı. (GS spor haberleri)
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, son 2 maçta rakip fileleri 3 kez havalandırırken, gol sayısını da 8'e çıkardı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao takımını sırtlamaya devam ediyor. Falcao, Kayserispor ile deplasmanda oynanan mücadelede takımının ilk golünü kaydetti. Mücadelenin 44. dakikasında sol kanattan Marcelo Saracchi'nin ortasında ceza sahası içinde düzgün bir vuruş yapan Kolombiyalı futbolcu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Geçtiğimiz hafta İstanbul'da oynanan Sivasspor karşılaşmasında da 2 gol kaydeden 35 yaşındaki futbolcu, 2 haftada 3 kez gol sevinci yaşamış oldu. Falcao ayrıca gol sayısını da 8'e yükseltti. Yıldız futbolcu bu gollerin hepsini ligde attı. Başarılı golcünün 2 de asisti bulunuyor.
Maça 11'de başlayan Radamel Falcao, 82. dakikada yerini Ryan Babel'e bıraktı.
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