13 Mart 2021, Cumartesi
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Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Kayserispor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de dalya dedi. Kayseri mücadelesine yedeklerde başlayan Feghouli, 75. dakikada Gedson Fernandes'in yerine oyuna dahil oldu ve ligde 100. maçına çıktı.
2017 yılında İngiliz ekibi West Ham United'dan transfer edilen 31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de oynadığı 100 karşılaşmada rakip fileleri 23 kez havalandırdı. Cezayirli futbolcu, 2 kez de ligde şampiyonluk yaşadı.
Sofiane Feghouli Süper Lig’deki 100. maçına çıktı
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofianne Feghouli, Kayserispor ile oynanan mücadelede 75. dakikada Gedson Fernandes'in yerine dahil olarak Süper Lig'de 100. maçına çıktı. (GS spor haberleri)
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Kayserispor maçıyla birlikte sarı-kırmızılı forma ile Süper Lig'de 100. karşılaşmasına çıktı.
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Kayserispor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de dalya dedi. Kayseri mücadelesine yedeklerde başlayan Feghouli, 75. dakikada Gedson Fernandes'in yerine oyuna dahil oldu ve ligde 100. maçına çıktı.
2017 yılında İngiliz ekibi West Ham United'dan transfer edilen 31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de oynadığı 100 karşılaşmada rakip fileleri 23 kez havalandırdı. Cezayirli futbolcu, 2 kez de ligde şampiyonluk yaşadı.
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