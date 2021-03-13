13 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Sofiane Feghouli Süper Lig’deki 100. maçına çıktı

Feghouli dalya dedi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.03.2021

'ın yıldız futbolcusu , ile oynanan mücadelede 75. dakikada 'in yerine dahil olarak 'de 100. maçına çıktı. ()

'ın Cezayirli futbolcusu , maçıyla birlikte sarı-kırmızılı forma ile 'de 100. karşılaşmasına çıktı.
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Kayserispor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de dalya dedi. mücadelesine yedeklerde başlayan Feghouli, 75. dakikada 'in yerine oyuna dahil oldu ve ligde 100. maçına çıktı.
2017 yılında ekibi 'dan transfer edilen 31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de oynadığı 100 karşılaşmada rakip fileleri 23 kez havalandırdı. Cezayirli futbolcu, 2 kez de ligde şampiyonluk yaşadı.
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