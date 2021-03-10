Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Mohamed ve Falcao’nun yüksek formu İmparator’u plan değişikliğine itti. Aslan, Kayseri’de çift santrforla çıkacak. (GS spor haberleri)

Galatasaray yaşanılan puan kayıpları ve liderliğin kaybedilmesiyle yeni plan arayışına girdi. Fatih Terim, Ankaragücü maçının ikinci 45 dakikasında sahaya sürdüğü Mostafa Mohamed ve Radamel Falcao'yu bu kez ilk 11'de kullanacak. 2011- 12 ve 2012-13 sezonlarında çift santrfor oynayarak şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar ligin kalan haftalarında da bu sistem ile sahaya çıkacak. İmparator, orta saha kurgusunu da böylelikle değiştirmiş olacak. (Fotomaç)

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