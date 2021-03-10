10 Mart 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim sistem değişikliğine gidiyor!

Terim'den sistem değişikliği!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 Giriş Tarihi: 10.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'da Mohamed ve ’nun yüksek formu İmparator’u plan değişikliğine itti. Aslan, ’de çift santrforla çıkacak. ( haberleri)

yaşanılan puan kayıpları ve liderliğin kaybedilmesiyle yeni plan arayışına girdi. , maçının ikinci 45 dakikasında sahaya sürdüğü ve Radamel 'yu bu kez ilk 11'de kullanacak. - 12 ve -13 sezonlarında çift santrfor oynayarak şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar ligin kalan haftalarında da bu sistem ile sahaya çıkacak. İmparator, kurgusunu da böylelikle değiştirmiş olacak. (Fotomaç)

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