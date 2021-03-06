12 Mart 2021, Cuma

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 30. hafta)

Süper Lig'in 30. haftası Başakşehir - Beşiktaş karşılaşmasıyla start aldı. Şampiyonluk yarışını sürdüren siyah beyazlılar, deplasmanda Başakşehir karşısında hata yapmadı ve Fenerbahçe derbisi öncesi liderliğini korudu. İşte güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 06.03.2021 18:01 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 20:55
ABONE OL
  • 1
  • 21
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 30. hafta

21- GENÇLERBİRLİĞİ: 21 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 30. hafta

20- DENİZLİSPOR: 24 PUAN

  • 3
  • 21
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 30. hafta

19- BB ERZURUMSPOR: 26 PUAN

  • 4
  • 21
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 30. hafta

18- ANKARAGÜCÜ: 26 PUAN

  • 5
  • 21
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 30. hafta

17- Ç. RİZESPOR: 28 PUAN

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ