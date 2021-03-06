12 Mart 2021, Cuma
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 30. hafta)
Süper Lig'in 30. haftası Başakşehir - Beşiktaş karşılaşmasıyla start aldı. Şampiyonluk yarışını sürdüren siyah beyazlılar, deplasmanda Başakşehir karşısında hata yapmadı ve Fenerbahçe derbisi öncesi liderliğini korudu. İşte güncel puan durumu...
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21
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