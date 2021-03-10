10 Mart 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan flaş Younes Belhanda paylaşımı! Noter onaylı belge...

G.Saray o belgeyi paylaştı! Belhanda...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 Giriş Tarihi: 10.03.2021

sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ile yolların ayrıldığını açıklamıştı. Sarı kırmızılılar, bu ayrılığın ardından flaş bir paylaşımda bulundu. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Belhanda'nın beIN Sports'a verdiği röportajın noter onaylı yeminli tercümeli röportajı yayınlandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

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