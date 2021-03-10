10 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan flaş Younes Belhanda paylaşımı! Noter onaylı belge...
Galatasaray sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Younes Belhanda ile yolların ayrıldığını açıklamıştı. Sarı kırmızılılar, bu ayrılığın ardından flaş bir paylaşımda bulundu. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Belhanda'nın beIN Sports'a verdiği röportajın noter onaylı yeminli tercümeli röportajı yayınlandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
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