Son dakika: Fatih Terim'den transfer göndermesi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Transfer gündemiyle ilgili de konuşan Terim, "Yerli oyuncu piyasasında; eğer takımlar çok ise burada Galatasaray seçenek olmaz. Bir oyuncuya fazla takım talipse Galatasaray seçenek olamaz. Galatasaray tek seçenek değilse oyuncuya ısrarımız olmaz." dedi.

Süper Lig'de 2020/2021 sezonunu sahasında oynadığı Gaziantep FK maçıyla açan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, mücadele öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın transfer gündemiyle ilgili de konuşan Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"EMRE GÖNLÜŞEN'İ ÇOK SEVİYORDUK"

"Başlamadan önce Emre Gönlüşen hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Hemşehrimdi, hepimiz çok seviyorduk. Sesi kulaklarımızda olacak. Allah rahmet eylesin tekrardan."

"ORTAM FUTBOL İÇİN MÜSAİT DEĞİL"

"Yeni sezon herkese hayırlı olsun. Ümit ederim kazasız belasız olur. Ortam çok müsait değil açıkçası. Futbolun keyfi olan taraftar ve seyircinin olmaması açıkçası keyif vermiyor. yapacak da bir şey yok. Ümit ederim en kısa süre içerisinde seyircimize kavuşuruz. Bu dünyanın sonu değildir. Karamsar olacak halim yok. Söylenecek halim hiç yok. Karalar bağlayacak halim yok. Biz Galatasarayız."

"TARAFTAR TEK SES OLURSA MAYISLARA BERABER KOŞARIZ"

"Galatasaraylılardan ricam, tüm taraftarımızla takımımızla yönetim kurulumuzla camiamızla konsantre ve tek ses olup mayıslara hep beraber koşmamızdır. Böyle olursa hep beraber koşarız mayıslara. O yüzden bazen dediğim gibi istekler ile gerçekler yan yana gelmeyebilir"

"UEFA CEZASI NEDENİYLE KİRALIK TRANSFER YAPMAK ZORUNDA KALDIK"

"Biliyorsunuz geldiğimizden itibaren UEFA cezamızdan nedeniyle kiralık oyunculardan yapmak zorunda kaldık. Sattığımız kadar alma diye bir UEFA engeline denk geldik. O yüzden çoğunu kiralık aldık."

"36 OYUNCU ALDIYSAK 50 OYUNCU VERDİK"

"Şunu belirtmem lazım ki 36 oyuncu aldıysak 50 oyuncu da verdik. Katkılar sağlayan rakamlar elde etti Galatasaray. 2 yıl şampiyonluk, 4 kupa aldıysa ve 35 milyon Euro kar açıkladıysa doğru yoldadır Galatasaray."

"BİR OYUNCUYA FAZLA TAKIM TALİPSE GALATASARAY SEÇENEK OLAMAZ"

"Yerli oyuncu piyasasında; eğer takımlar çok ise burada Galatasaray seçenek olmaz. Bir oyuncuya fazla takım talipse Galatasaray seçenek olamaz. Galatasaray tek seçenek değilse oyuncuya ısrarımız olmaz. Bu bilinsin isterim. Yerli piyasasında durumumuz bu. Allah nasip ederse takımımızın geleceğiyle ilgili yönetimimizle toplantı yaptığımız zaman tahtaya yazdığım isimler aşağı yukarı buydu."

"KONUŞMA ZAMANI GELİNCE KONUŞURUM MERAK ETMESİNLER"

"Aklımızdakilerle, gönlümüzdekilerle gerçekler birleşmedi ama yakın zamanda birleşmeyecek değil. Allah nasip ederse yapmaya çalışacağız. Bundan bütün Galatasaraylılar emin olmalı. Herhangi bir şey için konuşmuyor değilim. Konuşma zamanı gelince konuşurum merak etmesinler. Mayıslara beraber koşmak için tek ses olmamız lazım."

DİĞER