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Galatasaray'da yeni transfer Etebo hayal kırıklığı yarattı! Fatih Terim...

Süper Lig'in resmen başlamasına rağmen Galatasaray, orta sahadaki sorunu hala çözebilmiş değil... Bu bölge için Championship ekiplerinden Stoke City'den Etebo'yu kiralayan sarı-kırmızılılarda, 24 yaşındaki oyuncu teknik direktör Fatih Terim'i hayal kırıklığına uğrattı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 12.09.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 12:14
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Galatasaray'da yeni transfer Etebo hayal kırıklığı yarattı! Fatih Terim...

Yeni sezonun ilk maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray'da zorlu mücadelenin hazırlıkları tamamlandı.

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Galatasaray'da yeni transfer Etebo hayal kırıklığı yarattı! Fatih Terim...

Teknik direktör Fatih Terim kafasındaki 11'i büyük ölçüde şekillendirirken, sadece orta alanda kimi oynatacağı konusunda sıkıntı yaşıyor.

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Galatasaray'da yeni transfer Etebo hayal kırıklığı yarattı! Fatih Terim...

Orta alandaki boşluğu gidermek için Stoke City'den kiralanan Oghenekaro Etebo'nun fizik ve mental açıdan henüz hazır olmaması Fatih Terim'i kara kara düşündürüyor.

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Galatasaray'da yeni transfer Etebo hayal kırıklığı yarattı! Fatih Terim...

10 GÜNLÜK ÖZEL PROGRAM

Hürriyet'in haberine göre Nijeryalı futbolcunun, 15 Haziran'dan bu yana yüksek tempolu antrenman yapmadığı ve bundan dolayı kendisine 10 gün boyunca özel çalışma programı uygulanacağı belirtildi.

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Galatasaray'da yeni transfer Etebo hayal kırıklığı yarattı! Fatih Terim...

Galatasaray'ın ABD'li kondisyonu Scott Piri tarafından özel olarak çalıştırılacak Etebo, Gaziantep FK maçının yanı sıra 17 Eylül Perşembe günü Neftçi Bakü takımıyla oynanacak UEFA Avrupa Ligi eleme karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

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