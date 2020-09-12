Belhanda'nın menajerinden transfer açıklaması! Yeni adresi...
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği ve satış listesine konulan Younes Belhanda ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Faslı futbolcunun menajeri William D'Avila, yaptığı açıklamada Belhanda için 3 kulüple görüşme halinde olduğunu söyledi.
Galatasaray, yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen Younes Belhanda ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli orta saha oyuncusunun transferi için menajeri William D'Avila'ya satış yetkisi vermişti.
"BELHANDA İÇİN 3 KULÜPLE GÖRÜŞÜYORUM"
Adı sık sık Arap ve Fransız kulüpleriyle anılan Faslı futbolcunun menajeri William D'avila, oyuncusunun geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan D'Avila "Belhanda için 3 kulüple görüşme hâlindeyim. Bir tanesi Arap Yarımadası'nda, diğeri Alman Bundesliga 1, öbürü ise Fransa Lig 1 ekibi. Kesin bir şey söyleyemem; ama hepsi de transferi bitirmek konusunda kararlı gözüküyorlar. Süre daraldı. Kısa zamanda sonuç alacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.
"ETOBO TÜM BEKLENTİLERE CEVAP VERECEK"
Öte yandan D'avila, Galatasaray'a kiralık transferi gerçekleşen Etebo'nun, sarı kırmızılı takımda tüm beklentilere cevap vereceğini, bir an önce oynamaya başlayıp, Galatasaray'a katkı sağlamak konusunda çok arzulu olduğunu söyledi.
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