Ünlü sunucu Victoria Lopyreva'dan Galatasaray'a destek mesajı

2018 Dünya Kupası öncesi tanıtım amaçlı ülkeleri dolaşan ve İstanbul'da gelerek Türk Telekom Stadı'nda çeşitli etkinliklere katılan ünlü sunucu Victoria Lopyreva, sosyal medya hesabından yeni sezonda ilk maçına çıkacak Galatasaray'a destek mesajı gönderdi.

2018 Dünya Kupası elçisi Rus güzel Victoria Lopyreva, sosyal medya hesabından Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında çıkacak Galatasaray'a başarılar diledi.

Lopreva, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Galatasaray'ımız sezonu açıyor! Bugün yanlarında olamasak da kalbimiz Galatasaray'la! Sezonu şampiyon olarak tamamlamak dileği ile! #hedef23 💛❤️🦁" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:





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