12 Eylül 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Ünlü sunucu Victoria Lopyreva'dan Galatasaray'a destek mesajı

Ünlü sunucudan G.Saray'a destek mesajı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.09.2020

2018 Dünya Kupası öncesi tanıtım amaçlı ülkeleri dolaşan ve 'da gelerek Stadı'nda çeşitli etkinliklere katılan ünlü sunucu , hesabından yeni sezonda ilk maçına çıkacak 'a destek mesajı gönderdi.

2018 Dünya Kupası elçisi Rus güzel , hesabından 'de yeni sezonun ilk maçında çıkacak 'a başarılar diledi.

Lopreva, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Galatasaray'ımız sezonu açıyor! Bugün yanlarında olamasak da kalbimiz Galatasaray'la! Sezonu şampiyon olarak tamamlamak dileği ile! #hedef23 💛❤️🦁" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:


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