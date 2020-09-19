19 Eylül 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray-Hajduk Split maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'a İngiliz hakem
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.09.2020

Avrupa Ligi 3. turunda oynanacak - maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Craig Pawson yönetecek.

'dan yapılan açıklamaya göre Pawson'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Lee Betts ve Ian Hussin gerçekleştirecek. İngiliz Robert Jones ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak.

ile arasındaki karşılaşma, 24 Eylül Perşembe günü saat 21.00'de Stadı'nda oynanacak.

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