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Gerçek ortaya çıktı! Basına sızan belgeler...

Galatasaray'da son dönemde menajerlere ödenen komisyonlar gündemden düşmüyor. Donk, Omar Elabdellaoui ve Emre Kılınç'ın sözleşmelerinin basına sızması kulüpte büyük yankı uyandırdı. Yaşanan bu olaylarla ilgili ise şok bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.09.2020 18:14
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Gerçek ortaya çıktı! Basına sızan belgeler...

Galatasaray'da son dönemde futbolcuların menajerlerine ödenen komisyonlar gündemden düşmüyor.

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Gerçek ortaya çıktı! Basına sızan belgeler...

Önce Henry Onyekuru'nun menajeri William D'Avila'ya yüksek komisyon ödendiği iddia edilmiş, ardından da kulüp tarafından yalanlanmıştı.

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Gerçek ortaya çıktı! Basına sızan belgeler...

OMAR'IN MENAJERİNE 2 MİLYON EURO

Cimbom'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Omar Elabdellaoui'nin menajeriyle yapılan anlaşma da şok etkisi yaratırken, bu transferde sadece menajer ücreti olarak 2 milyon 175 bin euro ücret ödendiği öne sürülmüştü.

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Gerçek ortaya çıktı! Basına sızan belgeler...

EMRE KILINÇ İÇİN 1 MİLYON EURO

Elabdellaoui'nin olayı henüz sıcaklığını korurken, bir de GSM İtalya'ya ait bilinmeyen bir numaradan Emre Kılınç'ın da menajerliğini yürüten D'Avila ile Galatasaray arasındaki protokol ortaya çıkmıştı.

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Gerçek ortaya çıktı! Basına sızan belgeler...

Galatasaray'ın bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Kılınç için D.W.Sports Management FZE adlı şirkete ödenecek olan rakamlar ise bir bir yazılırken, Galatasaray'ın Emre Kılınç için D'Avila'ya 1 milyon 50 bin Euro menajerlik ücreti ödeyeceği ifade edilmişti.

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