Gerçek ortaya çıktı! Basına sızan belgeler...

Galatasaray'ın bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Kılınç için D.W.Sports Management FZE adlı şirkete ödenecek olan rakamlar ise bir bir yazılırken, Galatasaray'ın Emre Kılınç için D'Avila'ya 1 milyon 50 bin Euro menajerlik ücreti ödeyeceği ifade edilmişti.