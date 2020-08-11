Galatasaray'dan Aboubakar bombası! Fatih Terim onay verdi
Forvet hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, ülkemizde bir dönem Beşiktaş forması da giyen ve kariyerini Porto'da sürdüren Vincent Aboubakar'ı transfer etmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in onayı sonrası Kamerunlu golcü için görüşmelere başladı.
Fatih Terim hem Radamel Falcao hem de Mbaye Diagne'nin gitmesini istiyor. İki oyuncu için takım bulunamazsa en kötü kiralanacak. Tecrübeli çalıştırıcı, Falcao giderse Mandzukic tarzı yırtıcı bir forveti kadrosunda görmek istiyor. Mbaye Diagne giderse yedek kalmayı sorun etmeyecek bir forvet arıyor. Terim'in önüne bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar ismi gelirken, başarılı teknik adam, Kamerunlu golcünün durumunun araştırılmasını talep etti. Ortaya çıkan rakamlar Fatih Terim'in dikkatini çekti.
TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR
Fotomaç'ın haberine göre, Beşıktaş'ta 3.3 milyon euro'ya oynayan Aboubakar'ın, Galatasaray'da 2 milyon euro civarında bir rakama oynayabilecek olduğunun bizzat İsrailli menajeri tarafından Şükrü Hanedar'a iletilmesi dikkat çekti. Bu arada Aboubakar'ın Muriç'in ayrılma ihtimaline karşılık Fenerbahçe'ye ayrıca Alanyaspor'a da teklif edildiği bildirildi. Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan ve geçirdiği sakatlık sonrasında Porto'da yerini geri kazanamayan 28 yaşındaki golcünün, Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı da ifade edildi.
OYNAMAK İSTİYOR
Gelecek sezon daha fazla forma ve daha fazla süre almak isteyen 28 yaşındaki oyuncunun, henüz geleceği ile ilgili bir karar vermediği ancak Türkiye ya da Fransa'nın dışında bir ülkeye gitmeyi düşünmediği belirtilildi.
FRANSIZLAR PEŞİNDE
Sözleşmesı gelecek sezon sonunda bitecek olan ve geçirdiği sakatlık sonrasında Porto'da yerini geri kazanamayan Vincent Aboubakar'ın peşinde Fransa'dan Rennes ve St. Etienne takımlarının da olduğu öğrenildi.
10 MAÇTA 2 GOL
Porto'da geçen sezon sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Vincent Aboubakar, 10 maçta 2 gol atabildi. Beşiktaş'ta oynadığı dönemde ise 38 maçta 19 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.
MECBUREN
Porto'nun 250 milyon euro borcu olduğu ve UEFA'nın yakın takibinde bulunduğu için bir an önce oyuncu satmaya çalıştığı ifade ediliyor. Aboubakar da gönderilmesine düşünülenler arasında...
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