10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Galatasaray'dan Eljif Elmas ve Aboubakar bombası!
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Transfer Raporu programına canlı bağlanarak transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas'ın ve eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın Galatasaray'a önerildiğini söyledi.
10.08.2020
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