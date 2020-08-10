Galatasaray'dan Eljif Elmas ve Aboubakar bombası!

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Transfer Raporu programına canlı bağlanarak transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas'ın ve eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın Galatasaray'a önerildiğini söyledi.

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