11 Ağustos 2020, Salı

GALATASARAY

Ryan Donk'un menajerinden Galatasaray'a rest!

Donk'un menajerinden rest! G.Saray...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.08.2020

Sözleşmeleri biten Selçuk İnan, Yuto Nagatomo ve Mariano ile yollarını ayıran , ile de uzatmak istiyor. Konuyla ilgili Hollandalı oyuncunun menajeri sarı-kırmızılı takıma rest çekti.

Takımla sözleşmeleri biten oyuncularla sözleşme yenilemeyen , konusunda ise yenilemeye gitmek istiyor.

Sabah'ın haberine göre; 1.9 milyon Euro'luk ücretinden yüzde 50'ye yakın indirim yapması istenen Hollandalı savunmacıdan henüz olumlu cevap gelmedi. Donk'un menajeri Winny Haatrecht konuyla ilgili gelen soruya ise, "Bana değil Galatasaray yönetimine sorun" ifadelerini kullandı.

Maaş bütçesini 40 milyon Euro'ya indirmeye kararlı olan sarı-kırmızılı kulüp, Donk'un restine rağmen 1 milyon Euro'luk teklifini yükseltmedi.

Canlı yayında açıkladı! haberin devamı

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