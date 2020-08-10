10 Ağustos 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş ve Galatasaray Atakan Üner transferi için karşı karşıya!

Ezeli rakipler transferde karşı karşıya! Genç yıldız...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 Giriş Tarihi: 10.08.2020

Yeni sezon öncesi tecrübeli futbolcuların yanı sıra genç ve gelecek vadeden oyuncu arayışlarını sürdüren Beşiktaş ile Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi. Süper Lig'in iki devi, Altınordu forması giyen sağ kanat oyuncusu Atakan Üner'in transferi için Altınordu'nun kapısını çaldı. İşte detaylar...

Süper Lig ve Avrupa kulüplerinin radarında olan stoper Ravil ile orta saha oyuncusu Burak'la masaya oturan yönetim, iki genç yeteneğin 2022'de bitecek kontratlarını 2023'e çekti. Başkan , geçen sezon ilk 11'in vazgeçilmezleri arasında yer alan Ravil'i Avrupa'ya göndereceklerini açıkladı.

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Borussia Dortmund, Benfica, İnter ve Juventus'un 17 yaşındaki savunmacıyı transfer etmek için kendilerine teklif sunduğunu belirten Başkan Özkan, Ravil için 7.5 milyon Euro istediklerini ancak bu kulüplerin 2.5 milyon Euro vermeyi kabul ettiğini dile getirmişti. Altınordu'da geçen sezon 21 karşılaşmada şans bulan 16 yaşındaki Burak'ın ismi ise Süper Lig kulüpleriyle anılıyor. İki genç oyuncu Avrupa'da bir kulübe transfer olmaları halinde 18 yaşına girdikten sonra yuvadan uçabilecek.

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AVRUPA'YA İHRAÇ ETTİ

Altınordu, daha önce Ravil ve Burak gibi altyapısından çıkan futbolcuları Avrupa devlerine uğurladı. Kırmızı-lacivertlilerde yetişen Çağlar Söyüncü İngiltere'de, Cengiz Ünder İtalya'da, Berke Özer ve Barış Alıcı ise Belçika'da forma giyiyor. Altınordu'dan Alman ekibi Freiburg'a satıldıktan sonra şu an Leicester City'de görev yapan A Milli stoper Çağlar'ın adı 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona'yla anılıyor.

BEŞİKTAŞ VE G.SARAY İSTİYOR!

Beşiktaş, Altınordu'nun sağ kanat oyuncusu Atakan Üner için İzmir ekibinin kapısını çaldı. Kırmızı-lacivertliler, Atakan için 400 bin Euro bonservis bedeli istedi. Beşiktaş'ın 21 yaşındaki futbolcuyu önümüzdeki günlerde renklerine bağlaması bekleniyor. Altyapısından yetiştiği Denizlispor'da profesyonel olan Atakan, son 2 sezonda Altınordu formasını giyerken, geçen sezon 4 gol, 6 asistle oynadı. Atakan'la Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia ediliyor.

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