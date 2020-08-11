11 Ağustos 2020, Salı

GALATASARAY

Fatih Terim’in yeni prensleri

Terim’in yeni prensleri
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 Giriş Tarihi: 11.08.2020

Yenı transferleri bekleyen teknik direktör altyapıdan A takıma dahil edeceği genç yıldızları da belirledi. Yarın başlayacak kampta , ve da yer alacak.

Yenı transferleri bekleyen teknik direktör altyapıdan A takıma dahil edeceği genç yıldızları da belirledi. Yarın başlayacak kampta , ve da yer alacak. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Ali Yavuz Kol, Süleyman Luş ve Erkan Süer ise U19 dönüşü kadroya dahil olacak.
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