11 Ağustos 2020, Salı
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Galatasaray Mehmet Ekici'yi gündemine aldı
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici'yi gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların 30 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başladığı öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
11.08.2020
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