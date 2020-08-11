11 Ağustos 2020, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Galatasaray Mehmet Ekici'yi gündemine aldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici'yi gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların 30 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başladığı öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
11.08.2020
ABONE OL

DİĞER
Galatasaray Mehmet Ekici'yi gündemine aldı Galatasaray Mehmet Ekici'yi gündemine aldı 11.08.2020
G.Saray'dan Eljif Elmas ve Aboubakar bombası! G.Saray'dan Eljif Elmas ve Aboubakar bombası! 10.08.2020
G.Saray'dan Mario Götze hamlesi G.Saray'dan Mario Götze hamlesi 10.08.2020
Galatasaray'dan gençler için plan Galatasaray'dan gençler için plan 10.08.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Galatasaray'da sağ kanat adayları Galatasaray'da sağ kanat adayları 10.08.2020
Transferin gözdesi Mensah Transferin gözdesi Mensah 10.08.2020
Ünlü menajerden çarpıcı sözler! Abramovich G.Saray'ı alsaydı... Ünlü menajerden çarpıcı sözler! "Abramovich G.Saray'ı alsaydı..." 09.08.2020
Falcao'dan yeni sezona özel hazırlık Falcao'dan yeni sezona özel hazırlık 08.08.2020
Galatasaray Samuel Kalu'yu bitirmek üzere "Galatasaray Samuel Kalu'yu bitirmek üzere" 07.08.2020
UEFA'dan Galatasaray açıklaması UEFA'dan Galatasaray açıklaması 07.08.2020
Galatasaray'ın transfer gündemi Galatasaray'ın transfer gündemi 07.08.2020
Galatasaray yeni Melo'sunu arıyor! Galatasaray yeni Melo'sunu arıyor! 07.08.2020
Seri 1 yıl daha Galatasaray'da kalacak "Seri 1 yıl daha Galatasaray'da kalacak" 06.08.2020
O takıma önerdiler! Diagne... O takıma önerdiler! Diagne... 06.08.2020
Galatasaray Arda Turan'ı böyle duyurdu! Galatasaray Arda Turan'ı böyle duyurdu! 06.08.2020
Galatasaray'dan Belhanda'ya para cezası Galatasaray'dan Belhanda'ya para cezası 05.08.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Vedat Muriqi'nin yerine yılın golcüsü
Fenerbahçe transferde yıldızını buldu! Dünyaca ünlü isim...
Emre Belözoğlu o tarihte karar verecek! Tamam mı yoksa devam mı?
Beşiktaş'ın Balotelli teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen maaş
Alpaslan Öztürk'ün menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Galatasaray yeni yıldızını buldu! Kamil Jozwiak...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör