16 Haziran 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaraylı Fernando Muslera ameliyat oldu!

Muslera ameliyat oldu! İşte son durumu
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 Giriş Tarihi: 16.06.2020

'da son dakika... 'in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında sakatlanan Galatasaray kaptanı maçı tamamlayamadan oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Uruguaylı file bekçisinin sağ kaval kemiğinde iki ayrı kırık tespit edilirken, ameliyat edileceği bilgisi verilmişti. 33 yaşındaki eldiven, başarılı bir operasyon geçirdi.

'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan ve çekilen röntgeninde sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırıklar tespit edilen Galatasaraylı kaleci sabah saatlerinde ameliyat edildi. Tecrübeli kaleci Muslera başarılı bir ameliyat sonrası dinlenmeye alındı.

Çok yorgun olduğu için dinlendirilen, ameliyatı ise sabah saatlerinde yapılan Muslera'nın sağ kaval kemiğindeki iki ayrı kırıka başarılı bir operasyon yapıldığı belirtildi. Muslera'ya intrameduller çivi takıldığı öğrenilirken başarılı kalece sahalardan en az 6 ay uzak kalacak.

Galatasaray'da Fernando Muslera sezonu kapattı!
Galatasaraylı Fernando Muslera'nın sakatlığı sosyal medyada gündem oldu!
Futbol camiasından Muslera'ya destek mesajları!
Luis Suarez'den Fernando Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Sivasspor'dan Emre ve Mert Hakan açıklaması! G.Saray... Sivasspor'dan Emre ve Mert Hakan açıklaması! G.Saray...
G.Saray'a transfer olacak mı? Başkandan açıklama geldi G.Saray'a transfer olacak mı? Başkandan açıklama geldi
Mbaye Diagne ile yollar resmen ayrıldı! Mbaye Diagne ile yollar resmen ayrıldı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör