Galatasaraylı Fernando Muslera ameliyat oldu!

Galatasaray'da son dakika... Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında sakatlanan Galatasaray kaptanı Fernando Muslera maçı tamamlayamadan oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Uruguaylı file bekçisinin sağ kaval kemiğinde iki ayrı kırık tespit edilirken, ameliyat edileceği bilgisi verilmişti. 33 yaşındaki eldiven, başarılı bir operasyon geçirdi.

Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan ve çekilen röntgeninde sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırıklar tespit edilen Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera sabah saatlerinde ameliyat edildi. Tecrübeli kaleci Muslera başarılı bir ameliyat sonrası dinlenmeye alındı.



Çok yorgun olduğu için dinlendirilen, ameliyatı ise sabah saatlerinde yapılan Muslera'nın sağ kaval kemiğindeki iki ayrı kırıka başarılı bir operasyon yapıldığı belirtildi. Muslera'ya intrameduller çivi takıldığı öğrenilirken başarılı kalece sahalardan en az 6 ay uzak kalacak.

DİĞER