Galatasaraylı Fernando Muslera'nın sakatlığı sosyal medyada gündem oldu!

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Galatasaray, 2-0 mağlup olarak sahadan puansız ayrıldı. Sarı-kırmızılıların deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, maç esnasında sakatlanmış ve ayağında kırık tespit edilmişti. Geldiği günden bu yana taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Uruguaylı kaleci için sosyal medyada destek mesajları yağdı. İşte o paylaşımlar...