15 Haziran 2020, Pazartesi

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Galatasaraylı Fernando Muslera'nın sakatlığı sosyal medyada gündem oldu!

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Galatasaray, 2-0 mağlup olarak sahadan puansız ayrıldı. Sarı-kırmızılıların deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, maç esnasında sakatlanmış ve ayağında kırık tespit edilmişti. Geldiği günden bu yana taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Uruguaylı kaleci için sosyal medyada destek mesajları yağdı. İşte o paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 15.06.2020 13:21
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Galatasaraylı Fernando Muslera'nın sakatlığı sosyal medyada gündem oldu!

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray kabus gibi bir akşam yaşadı.

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Galatasaraylı Fernando Muslera'nın sakatlığı sosyal medyada gündem oldu!

Sarı-kırmızılılar rakibine 2-0 mağlup olmasının yanında başarılı file bekçisi Fernando Muslera'nın sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Uruguaylı file bekçisinin sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde iki kırık tespit edildi.

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Galatasaraylı Fernando Muslera'nın sakatlığı sosyal medyada gündem oldu!

Çekilen röntgen sonrası Uruguaylı kalecide 2 kırık tespit edilirken, intrameduller çivi takılarak sağlığına kavuşturulacağı öğrenildi. Muslera'nın sahalardan en az 5 ile 8 ay uzak kalacağı tahmin ediliyor.

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Galatasaraylı Fernando Muslera'nın sakatlığı sosyal medyada gündem oldu!

Öte yandan mücadelede Florin Andone'de ciddi bir sakatlık geçirerek sezonu kapattığı öğrenildi.

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Galatasaraylı Fernando Muslera'nın sakatlığı sosyal medyada gündem oldu!

Sarı-kırmızılı kulüpten iki oyuncunun sağlık durumları hakkında bir bilgilendirme paylaşıldı. Yapılan paylaşımda "Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan oyuncumuz Fernando Muslera'nın bugün yapılacak tetkikleri sonrası ameliyatı planlanacaktır.Aldığı darbe nedeniyle sağ dizinde ileri derecede esnemesi olan Florin Andone'nin ise ileri tetkikleri sonrası tedavisine başlanacaktır." denildi.

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