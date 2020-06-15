15 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Luis Suarez'den Fernando Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

Dünya yıldızından Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.06.2020

devi 'da forma giyen yıldız futbolcu , 'ın 'in 27. haftasında oynadığı maçında sakatlanan milli takımdan arkadaşı için hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı.

'nın Uruguaylı yıldızı , maçında sakatlanan milli takımdan arkadaşı, 'ın başarılı kalecisi için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Konuyla ilgili hesabından paylaşım yapan Suarez, "Kardeşim, umarım en kısa sürede sağlığına kavuşursun. Daha güçlü sahalara döneceğinden eminim" dedi.

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İşte o paylaşım:


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