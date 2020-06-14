14 Haziran 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Fernando Muslera sezonu kapattı!

Muslera'nın durumu belli oldu! Sahalara dönüş tarihi...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 Giriş Tarihi: 14.06.2020

'in 27. haftasında ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 15. dakikasında sakatlanan ve hastaneye kaldırılan 'nın durumu belli oldu. Yıldız ismin yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

'a 'dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı takım, 'in 27. haftasında 'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 15. dakikasında Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi talihsiz bir sakatlık yaşadı. Skoda ile çarpışan Muslera ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MUSLERA'DA KIRIK ŞOKU!

Muslera'nın hastanede yapılan kontrollerinde sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi. Çekilen röntgen sonrası Uruguaylı kalecide 2 kırık tespit edilirken, intrameduller çivi takılarak sağlığına kavuşturulacağı öğrenildi. Muslera'nın sahalardan en az 6 ay uzak kalacağı tahmin ediliyor.

G.Saray'da şok sakatlık! Ambulansla hastaneye götürüldü haberin devamı

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