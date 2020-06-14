Galatasaray'da Fernando Muslera sezonu kapattı!

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 15. dakikasında sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Fernando Muslera'nın durumu belli oldu. Yıldız ismin yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Galatasaray'a Fernando Muslera'dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 15. dakikasında Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi talihsiz bir sakatlık yaşadı. Skoda ile çarpışan Muslera ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MUSLERA'DA KIRIK ŞOKU!

Muslera'nın hastanede yapılan kontrollerinde sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi. Çekilen röntgen sonrası Uruguaylı kalecide 2 kırık tespit edilirken, intrameduller çivi takılarak sağlığına kavuşturulacağı öğrenildi. Muslera'nın sahalardan en az 6 ay uzak kalacağı tahmin ediliyor.

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