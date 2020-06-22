23 Haziran 2020, Salı

GALATASARAY

Mustafa Cengiz'den Başkan Erdoğan'a teşekkür

Mustafa Cengiz'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.06.2020

Başkanı , sarı-kırmızılı takımın gündeminde dair açıklamalarda bulundu. Rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz haftalarda bir operasyon geçiren Cengiz, hastalığı sürecinde kendisini arayan ve süreci takip eden Başkan 'a teşekkür etti.

'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Hastalığım sürecinde beni devamlı arayan ve doktorlarla süreci izleyen Başkan 'a özel bir teşekkür etmek istiyorum. Hayatımda ilk defa bir insanla, bir camianın temsilcisiyle böylesine ilgilenen bir insan gördüm."

Mustafa Cengiz'den flaş Mert Hakan sözleri! haberin devamı

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