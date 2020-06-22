Mustafa Cengiz'den Başkan Erdoğan'a teşekkür

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın gündeminde dair açıklamalarda bulundu. Rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz haftalarda bir operasyon geçiren Cengiz, hastalığı sürecinde kendisini arayan ve süreci takip eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Mustafa Cengiz'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Hastalığım sürecinde beni devamlı arayan ve doktorlarla süreci izleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a özel bir teşekkür etmek istiyorum. Hayatımda ilk defa bir insanla, bir camianın temsilcisiyle böylesine ilgilenen bir insan gördüm."

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