22 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Mario Lemina'dan kaptanlık açıklaması! "Onur duydum"

Lemina'dan kaptanlık açıklaması
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.06.2020

'ın sezon başında Southampton'dan kiraladığı Gabonlu futbolcu , 'in 28. haftasında oynanan FK maçında sahaya kaptan olarak çıkmaktan onur duyduğunu belirtti.

Lemina, Instagram hesabından Türkçe, İngilizce ve Fransızca yayımladığı mesajda, "Dün akşamki maç hakkında uzun uzun konuşabiliriz ancak ne olursa olsun sağlam adımlarla yolumuza devam edeceğiz çünkü biz Galatasarayız. Dün akşam gibi dev bir ailenin kaptanı olarak sahada olmaktan onur duydum. İyi dilekleriniz ve mesajlarınız için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Sezon başında ekibi Southampton'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, tüm kulvarlarda forma giydiği 27 maçta 1 gole imza attı.


Fatih Terim'den şok karar! Sezon sonunda...



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Fatih Terim'den şok karar! Sezon sonunda... Fatih Terim'den şok karar! Sezon sonunda...
Emre Kılınç'ın yeni adresi belli oldu! F.Bahçe ve G.Saray... Emre Kılınç'ın yeni adresi belli oldu! F.Bahçe ve G.Saray...
Okan Kocuk'un babası Alper Ulusoy'a böyle tepki gösterdi! Okan Kocuk'un babası Alper Ulusoy'a böyle tepki gösterdi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör