14 Haziran 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Andone sakatlandı

G.Saray'a Muslera'dan sonra bir şok daha!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 Giriş Tarihi: 14.06.2020

'da Florin Andone, kalecisi ile yaşadığı çarpışma sonucunda kötü bir şekilde sakatlandı.

'da kaleci Fernando Muslera'nın ardından Rumen futbolcu Florin Andone da sakatlanarak oyundan alındı.

Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanına çıkan Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın, ambulansla götürüldüğü hastanede sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilirken, en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenilmişti.

Mücadelenin 70'inci dakikasında ise bir diğer Sarı-kırmızılı futbolcu Florin Andone sakatlık yaşadı. Rumen futbolcu, sakatlık sonrası sedye ile saha kenarına alındı. Florin Andone, 72'nci dakikada yerini Younes Belhanda'ya bıraktı.

Rumen futbolcunun yapılan ilk kontrollerinde sağ ön çapraz bağ yırtığı olabileceği ifade edildi.

Muslera'nın durumu belli oldu! Sahalara dönüş tarihi... haberin devamı

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