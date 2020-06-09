Galatasaray eski yıldızı Wesley Sneijder'in doğum gününü kutladı

Gelecek sezon için transfer planlamalarına başlayan Galatasaray, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım için Meksika'dan flaş bir iddia gündeme gelirken, Cimbom'un istediği 4 futbolcu yazılırken biriyle anlaşıldığı belirtildi. İşte detaylar...