09 Haziran 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray eski yıldızı Wesley Sneijder'in doğum gününü kutladı

Cimbom'dan Sneijder'e kutlama!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.06.2020

'a Inter'den olan , sarı-kırmızılı kulüpte gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Hollandalı eski futbolcu bugün 36 yaşına girerken, Cimbom Sneijder'in doğumgününü kutladı.

, 36 yaşına giren Hollandalı eski futbolcusu 'in doğum gününü unutmadı ve sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılılar, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, 36 yaşına giren Wesley Sneijder'in doğum gününü kutladı. Sneijder'in Şampiyonlar Ligi'nde ile oynanan karlı karşılaşmada attığı golün videosu paylaşılırken, "İyi ki doğdun Wesley Sneijder. 8 kupa, 46 gol, unutulmaz onlarca anı..." notu eklendi.

Paylaşımda ayrıca taraftarlara Hollandalı eski futbolcunun Sneijder'in Galatasaray kariyerinde unutamadıkları anıları soruldu.

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