Galatasaray eski yıldızı Wesley Sneijder'in doğum gününü kutladı
Galatasaray'a Inter'den transfer olan Wesley Sneijder, sarı-kırmızılı kulüpte gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Hollandalı eski futbolcu bugün 36 yaşına girerken, Cimbom Sneijder'in doğumgününü kutladı.
Galatasaray, 36 yaşına giren Hollandalı eski futbolcusu Wesley Sneijder'in doğum gününü unutmadı ve sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılılar, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, 36 yaşına giren Wesley Sneijder'in doğum gününü kutladı. Sneijder'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanan karlı karşılaşmada attığı golün videosu paylaşılırken, "İyi ki doğdun Wesley Sneijder. 8 kupa, 46 gol, unutulmaz onlarca anı..." notu eklendi.
Paylaşımda ayrıca taraftarlara Hollandalı eski futbolcunun Sneijder'in Galatasaray kariyerinde unutamadıkları anıları soruldu.
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