Mustafa Cengiz açıkladı! Galatasaray'da dev zarar...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cengiz, corona virüsü sebebiyle sarı-kırmızılı takımın uğradığı maddi kaybın 105 milyon TL olduğunu ifade etti.

Mustafa Cengiz'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"Hiç beklenmedik bir anda geldi bu virüs. Çoktan çok, azdan az gider diye bir söz var. En çok yayın geliri, seyirci geliri bizdeydi. En çok Galatasaray'ı etkiledi. Maçların seyircisiz oynanmasının bize zararı 105 milyon TL."

"Zor durumlarda her zaman kahramanlar, fedakarlıklar yapanlar olmuştur. Bu sıkıntılı süreci aşmak için oyuncularımızdan fedakarlıklar istedik. Resmi olarak istedik. Selçuk İnan olumlu yaklaştı. Oyuncular şuan da inceliyor."

"MEVCUT KADROMUZ YETERLİ VE KALİTELİ"

"Mevcut kadromuz yeterli ve kaliteli. Bu kadro şampiyonluk için kurulmuş bir kadro. Ligler başladığında, ne olursa olsun şampiyonluk yürüyüşünde olacak bir kadro. Camiamızın beklentisine uygun, şampiyonluğa oynayacak kadroları her zaman kurarız."

"Şu anda Galatasaray, ülkemizin içinde bulunduğu zor durumda yine de borsada iyi durumda. Halka açık spor şirketlerinde de 1. durumda. Sponsorlarımız hayır buradayız dediler. Bazıları ödeme zorluğu yaşayabilirler ama buna rağmen hepsi dik durdu."

"ALBAYRAK'IN AÇIKLAMALARI YANLIŞ YORUMLANDI"

"Abdurrahim Albayrak'ın amatör şubeler konusunda sponsorların da yer aldığı açıklamalar maalesef yanlış yorumlandı. İyi niyetli olduğunu biliyorum. Sponsorlarımızdan da tepki geldi, takip ediyorum."

"Sponsorlar 'Hayır, biz buradayız' dediler. Toplamda 70'i geçen sponsorumuz var. Sıkıntı yaşayanlar olabilir ama 70'i de dik durdu. Opsiyonu ödeyemeyecek olanlar oldu. Bizim B planlarımız da var. 120 milyon TL olan sponsorluk geliri 220 Milyon TL oldu"

"2 yıl önce göreve geldiğimizde Basketbol için transfer yasağımız vardı. Basketbol ve Voleybol için 80 milyon TL borcumuz vardı. Yönetim olarak elimizden geleni yaptık. Biz hiçbir zaman amatörleri ikinci plana atmadık."

"Judodan atletizme, atletizmden satranca, tüm branşlara bakın, elimden geldiğince maçlara gitmeye çalıştım. Voleybol, basketbol... Bir iki branşa gidemedim, engelli branşlarımıza gidemedim, içimde ukdedir."

"AMATÖR ŞUBELERİ KAPATMAMIZ DÜŞÜNÜLEMEZ"

"Biz amatörlerle ilgili gerçekçi bütçeler yapıyoruz. Abdurrahim Bey'in açıklaması 'bence' halindeydi. Biz, amatör sporların birçoğunu Türkiye'ye getiren kulüp olarak bunları kapatmamız düşünülemez. Biz onları, kendine yeter hale getirmeye çalışıyoruz."

"AK Parti hükümeti harika bir proje gerçekleştirdi. Ödenen vergiler amatöre harcanması için geri verilme kararı alındı. Aylardır bu ödemeleri alamadık. Yönetmelik çıkarılmak üzere, bu bir ilk olacak. Maliye Bakanlığı da kendi açısından haklı, kulüpler de haklı."

"Liglerin seyircisiz de olsa haziran ayında başlayacağı yönünde görüş var. Bizim isteğimiz de liglerin er meydanında tamamlanması. UEFA da bu görüşte."

"Biz UEFA'yla haftada bir görüşüyoruz neredeyse. FFP sürecinde 2+1 yıl men tehlikesi oldu. Yaklaşık 4 ay, her gün UEFA'ya taşıdık. Bizimle yapılandırma yaptılar, üst üste 2 kez ilk defa oluyordu bu. Tabiri caizse UEFA sallandı. Bunu bozmak isteyenler oldu UEFA içinde."

"SICAK İKLİMDE OYNANMASINA SICAK BAKMIYORUZ"

"Liglerin tek bir yerde, sıcak bir iklimde, seyircisiz olarak oynanması konusuna sıcak bakmıyoruz. Bunun ekstra giderleri var, şartları var. Bunu kim karşılayacak? Federasyon mu? TFF biriktirmiş olduğu kaynakları, destek olarak kulüplere sunması gerekiyor.

"Ya lig doğal akışında gider, ya çok hızlı bir şekilde. Ben Türk sporunun adına konuşmayı isterim. Eğer bir şehir olacaksa, bu neden İstanbul değil? İklim açısından yaz aylarında uygun."

"Benim kalan 8 maçımın 3'ü İstanbul'da... Niye başka yerde oynayayım?"

"Liglerin tamamlanmasını istiyoruz. Bir şehirde oynanmasına karşıyız. Çok ciddi giderler var. Bunu TFF karşılayacak mı? Zaten gelir yok, üstüne gider yapmak hoş değil. El insaf derim. TFF biriktirdiği kaynakları kullansın."

"İnsan inanamıyor, hayret ediyor, üzülüyor. Ben nerede yanlış yaptık diyor... Bütün mali engelleri aştık, Florya'yı geri aldık, şampiyon olduk, UEFA'dan ceza almamamızı sağladık... Yapılabilecek her şeyi yaptık. Ona rağmen ibrasızlık yaşandı. Üzülüyorum. Biz nerede yanlış yaptık?"

"GİDERLERİMİZİN 10 MİLYON EURO İNMESİNİ İSTİYORUZ"

"Bu yıl giderlerimizi mutlaka azaltmamız lazım, en büyük giderimiz ne? Bizim 60 milyon Euro profesyonel futbolcu giderimiz var. Biz bunun bir miktarının inmesini istiyoruz. 10 milyon inmesini istiyoruz, acil alınması gereken kararlar var."

"Bizim istediğimiz bir talep, genel bütçe içerisinde bir şey değil. Nakit akışı için bu önemli. Dünya önemli bir zorluktan geçiyor, acil tedbirler almamız gerek. Futbolcu giderlerinde belli bir kesintiye gitmeyi istiyoruz."

"Devlet kampanya başlatmadan önce biz Sağlık Bakanlığına bir miktar bağışta bulunduk ama akşamında Devlet kampanya başlattı, biz de bu kampanyayı durdurduk. Devlet bir kampanya yapmışsa, devlete racon kesilmez. Biz de bu bağışı Devlet kampanyasına bağışladık. Ben devleti kutluyorum, bu durum ile çok iyi mücadele ettiler."

"Bilgisayar oyunu çok oynamak istiyorum, Steam'da kütüphaneme bakıyorum. Portal 2'yi oynamak istiyorum. Gençlere tavsiye ediyorum, içimde ukde kalan bir şey var. PUBG var, dünyayı kasıp kavurdu. Oyun ilk çıktığında, bir kere yürüyemedim. Çıkıyorum, vuruyorlar, çıkıyorum, vuruyorlar."

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