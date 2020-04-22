22 Nisan 2020, Çarşamba

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Galatasaray Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatıyor! Tarihe geçecek

Galatasaray'a 2011 yılında gelen ve gösterdiği performansla kendisini sarı-kırmızılı takımın efsane kalecileri arasına yazdıran Fernando Muslera, taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Galatasaray, Uruguaylı file bekçisiyle maaşında indirime gidip yeni sözleşme imzalatmayı planlarken, 33 yaşındaki eldivenin bu imzayı atması durumunda tarihe geçeceği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.04.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 09:47
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Galatasaray Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatıyor! Tarihe geçecek

Uzun yıllardır Galatasaray'ın kalesini soruyan Fernando Muslera'dan, sarı-kırmızılı taraftarları memnun edecek bir haber geldi.

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Galatasaray Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatıyor! Tarihe geçecek

Verdiği röportajlarda ya da yaptığı açıklamalarda birçok kez Galatasaray'da olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren tecrübeli file bekçisinin, yönetimden sürpriz bir talepte bulunduğu öğrenildi.

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Galatasaray Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatıyor! Tarihe geçecek

33 yaşındaki kalecinin, gelecek sezon sona erecek sözleşmesini iki yıl daha uzatmak istediği ifade ediliyor. Yaklaşık 9 yıldır sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Muslera'nın bu talebine yönetim tarafından olumlu bakıldığı bildirildi.

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Galatasaray Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatıyor! Tarihe geçecek

Galatasaray'ın sembol isimlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Muslera'nın sözleşmesi 2023'e kadar uzatılırsa deneyimli kalecinin maaşında da indirim yapılacak.

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Galatasaray Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatıyor! Tarihe geçecek

Uruguaylı file bekçsinin yeni mukavelesinde, şu an aldığı yıllık garanti 3 milyon 575 bin Euro'luk paranın 2.5 milyon Euro'ya indirileceği ifade ediliyor.

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