22 Nisan 2020, Çarşamba
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Galatasaray Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatıyor! Tarihe geçecek
Galatasaray'a 2011 yılında gelen ve gösterdiği performansla kendisini sarı-kırmızılı takımın efsane kalecileri arasına yazdıran Fernando Muslera, taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Galatasaray, Uruguaylı file bekçisiyle maaşında indirime gidip yeni sözleşme imzalatmayı planlarken, 33 yaşındaki eldivenin bu imzayı atması durumunda tarihe geçeceği ortaya çıktı. İşte detaylar...
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