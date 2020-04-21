Galatasaray'ın transferdeki hedefleri belli oldu! 4 koldan 4 transfer

SÖZLEŞMESİ BİTENLER ÖNCELİKLİ

Hürriyet'in haberine göre, döviz kurunun da artması ile birlikte Galatasaray, önümüzdeki sezon 'Euro' bazlı bir anlaşmaya imza atmak istemiyor. Bu doğrultuda kulüp, mevcut futbolcu ve kiralık oyuncuları dışında yeni bir yabancı oyuncu takviyesine sıcak bakmıyor.