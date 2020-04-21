21 Nisan 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın transferdeki hedefleri belli oldu! 4 koldan 4 transfer

Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Yeni tip corona virüsü (Covid-19) sebebiyle Süper Lig'e verilen aradan faydalanan sarı-kırmızılı takım gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmeye başladı. Gerek FFP gerekse corona virüsünün oluşturduğu maddi sıkıntılardan dolayı ilk etapta maliyeti uygun isimlere yönelecek Cimbom, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte 4 isimle sözleşme imzalayacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.04.2020 10:58
ABONE OL
  • 1
  • 11
Galatasaray'ın transferdeki hedefleri belli oldu! 4 koldan 4 transfer

Salgının yaratacağı ekonomik sıkıntının yeni sezonda da süreceğini hesaplayan sarı kırmızılılar, yabancı oyuncu almayı düşünmüyor.

  • 2
  • 11
Galatasaray'ın transferdeki hedefleri belli oldu! 4 koldan 4 transfer

Corona virüsü (korona virüsü) salgını nedeniyle ekonomik açıdan tedbirlerini almak adına düğmeye basan Galatasaray, önümüzdeki sezon için de önemli kararlar almaya başladı.

  • 3
  • 11
Galatasaray'ın transferdeki hedefleri belli oldu! 4 koldan 4 transfer

Pandeminin ekonomik açıdan olumsuz yansımalarının önümüzdeki sezona da sarkacağı görüşünde olan Galatasaray, tedbirler kapsamında yabancı oyuncu transferi yapmayı düşünmüyor.

  • 4
  • 11
Galatasaray'ın transferdeki hedefleri belli oldu! 4 koldan 4 transfer

Sarı kırmızılı kulüp, sezon bitiminde 'yerli oyuncu' takviyeleri ile kadrosunu güçlendirecek.

  • 5
  • 11
Galatasaray'ın transferdeki hedefleri belli oldu! 4 koldan 4 transfer

SÖZLEŞMESİ BİTENLER ÖNCELİKLİ

Hürriyet'in haberine göre, döviz kurunun da artması ile birlikte Galatasaray, önümüzdeki sezon 'Euro' bazlı bir anlaşmaya imza atmak istemiyor. Bu doğrultuda kulüp, mevcut futbolcu ve kiralık oyuncuları dışında yeni bir yabancı oyuncu takviyesine sıcak bakmıyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör