17 Nisan 2020, Cuma

GALATASARAY

Fatih Terim Arjantin pazarında! İşte yeni prensi

İşte yeni prensi! Cimbom'a 19'luk genç yıldız...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

Güney Amerika'da genç yetenekler arayan Galatasaray Teknik Direktörü , Quarta ve Gaich'in ardından Urzi'yi de listeye aldı.

Fatıh Terim karantina günlerinde WyScout'a sarmış görünüyor. Bir süredir Arjantin Ligini yakından takip ediyor. Kısa süre önce 'nin stoperi Quarta'nın ismini vermiş ancak devlerin peşinde olduğunu öğrenince bir miktar üzülmüştü. Birkaç gündür de Terim'in isteğiyle yine River Plate'den Gaich'in scout ekibi tarafından takip edildiği ortaya çıktı.

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URZI GELİŞİME AÇIK

Terim'in "Onyekuru'yu tutmayı başaramazsak aklımızda olsun" dediği son oyuncu ise Banfield'dan Agustin Urzi oldu. Terim, 19 yaşındaki futbolcunun gelişiminin açık olduğunu belirterek maliyetiyle ilgili araştırma yapılmasını talep etti.

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