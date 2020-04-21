21 Nisan 2020, Salı
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Galatasaray Feghouli'nin alternatifini buldu! Milan'ın gözdesi...
Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte kadrosunda büyük değişiklikler yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli'nin takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Cezayirli yıldızın yerine alternatif arayışlarını sürdüren Cimbom ile ilgili Arjantin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
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