21 Nisan 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray Feghouli'nin alternatifini buldu! Milan'ın gözdesi...

Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte kadrosunda büyük değişiklikler yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli'nin takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Cezayirli yıldızın yerine alternatif arayışlarını sürdüren Cimbom ile ilgili Arjantin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 21.04.2020 12:49
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Galatasaray Feghouli'nin alternatifini buldu! Milan'ın gözdesi...

Dünyayı etkisi altına alarak binlerce kişinin ölümüne neden olan corona virüsü futbol dünyasını da derinden etkiledi...

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Galatasaray Feghouli'nin alternatifini buldu! Milan'ın gözdesi...

Türk futbolunda da salgından en çok etkilenen ekiplerin başında gelen Galatasaray'da Fatih Terim ve bazı yöneticilerin testleri pozitif çıkmış ve yapılan tedavinin ardından bu isimler taburcu edilmişti.

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Galatasaray Feghouli'nin alternatifini buldu! Milan'ın gözdesi...

Taburcu olmasının ardından kolları sıvayan Fatih Terim ve ekibi sezon sonunda radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

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Galatasaray Feghouli'nin alternatifini buldu! Milan'ın gözdesi...

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlayan yönetimin takımdan bazı önemli isimler için de gelecek teklifleri değerlendirecek...

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Galatasaray Feghouli'nin alternatifini buldu! Milan'ın gözdesi...

Bu isimlerin başında gelen Sofiane Feghouli'nin geleceği henüz netleşmemişken sarı-kırmızılılar Cezayirli oyuncu ile yaşanabilecek yol ayrılığı sonrası için de planlarını yapmaya başladı.

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