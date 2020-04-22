22 Nisan 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! 13 isim...

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! 13 isim...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.04.2020

'da sezon sonunda büyük bir değişim yaşanacak. Sarı-kırmızılılarda 8 ismin sözleşmesi biterken, 5 isim de kiralıktan geri dönüyor. Yönetim, bütçeyi rahatlatmak istersen teknik direktör de takımı gençleştirmek istiyor. İşte detaylar...

Sarı-kırmızılılar gelirlerin tıkanmasıyla gelecek sezonların planlamasını yapmaya başladı. Yöneticilerin aklında; takımı gençleştirmek, yerlileştirmek ve fiyatları aşağı çekmek bulunuyor. Sezon sonunda Yuto Nagatomo, Mariano, ve 'un sözleşmesi sona erecek. Bu isimlerden yıllık 1.9 milyon euro kazanan Donk'a aldığı paranın yarısı önerilecek. Hollandalı yıldız teklifi kabul ederse kalacak. Diğer isimler ise yollanacak. Seri, Andone, Onyekuru ve Lemina'nın ise kiralık kontratları bitiyor. Yönetimin ilk hedefi Onyekuru, ikincisi ise Lemina. Yıllık 2.8 milyon euro net kazanan Seri ile 2.5 milyon euro kazanan Andone gönderilecek

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SATIŞ LİSTESİNE KONULACAK

Aslan'da Al Nasr'a kiralanan Maicon, Ajax'a gönderilen Babel ve Brugge'de kadro dışı kalan Diagne'nin geri gelecek olması canları sıkıyor. Yönetim maaşları da yüksek olan 3 futbolcuyu derhal satış listesine koyacak. Hedef üç futbolcudan 10 milyon euro kazanmak olacak. Almeria'daki Ozornwafor ile 'deki Emre Taşdemir ise 'ın yeni sezon öncesindeki kampına katılacak. Cimbom'da sözleşmesi süren 9 yabancı daha bulunuyor. Bu isimlere ise eğer teklif gelirse karşılıklı görüş alışverişi yapılarak kararlar verilecek. Yönetimin, takımı gençleştirmek ve yerlileştirmek için yüzünü Anadolu'ya çevireceği konuşuluyor. Sözleşmesi biten futbolcular ile temasa geçilecek.

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