Trabzonspor'dan TSYD buluşması açıklaması!
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 11.00'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulübü başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenleyeceğini açıklamıştı. Trabzonspor Kulübü, kendilerine bilgi verilmediğini ve açık oturuma katılmayacağını açıkladı.
Sürpriz gelişme... Türkiye Spor Yazarları Derneği, Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş başkanlarının canlı yayında buluşacağını açıklamıştı.
TSYD'den yapılan açıklamada "TSYD Levent Tesisleri'nde 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 11.00'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenlenecektir. Tarafsız bir ortamda ve moderatörlüğünü Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz Tongsir'in yapacağı bu açık oturum bütün ulusal televizyonlar tarafından canlı olarak yayınlanacaktır." ifadelerini kullanılmıştı.
TRABZONSPOR KATILMIYOR
Öte yandan Trabzonspor resmi sosyal medya hesabından görüşme hakkında kendilerine bilgi verilmediğini açıklayarak paylaşım yaptı:
"Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin internet sitesinde dört kulüp başkanının canlı yayında bir araya geleceğine dair bir açıklama yayınlanmıştır. Bahse konu organizasyonla ilgili tarafımıza herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır.
Futbolun sorunlarının tartışılacağı adresin Kulüpler Birliği olduğunu belirtirken, diğer kulüplerimizin dışarıda bırakılacağı herhangi bir organizasyonun içerisinde yer almayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."
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