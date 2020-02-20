20 Şubat 2020, Perşembe

GALATASARAY

Trabzonspor'dan TSYD buluşması açıklaması!

Trabzonspor'dan TSYD buluşması açıklaması!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 Giriş Tarihi: 20.02.2020

(), günü saat 11.00'de , , ve kulübü başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenleyeceğini açıklamıştı. Trabzonspor Kulübü, kendilerine bilgi verilmediğini ve açık oturuma katılmayacağını açıkladı.

Sürpriz gelişme... , , , ve başkanlarının canlı yayında buluşacağını açıklamıştı.

'den yapılan açıklamada "TSYD Levent Tesisleri'nde günü saat 11.00'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenlenecektir. Tarafsız bir ortamda ve moderatörlüğünü Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz Tongsir'in yapacağı bu açık oturum bütün ulusal televizyonlar tarafından canlı olarak yayınlanacaktır." ifadelerini kullanılmıştı.

TRABZONSPOR KATILMIYOR

Öte yandan Trabzonspor resmi sosyal medya hesabından görüşme hakkında kendilerine bilgi verilmediğini açıklayarak paylaşım yaptı:

"Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin internet sitesinde dört kulüp başkanının canlı yayında bir araya geleceğine dair bir açıklama yayınlanmıştır. Bahse konu organizasyonla ilgili tarafımıza herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır.

Futbolun sorunlarının tartışılacağı adresin Kulüpler Birliği olduğunu belirtirken, diğer kulüplerimizin dışarıda bırakılacağı herhangi bir organizasyonun içerisinde yer almayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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