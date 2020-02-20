Fenerbahçeli Kruse: Kariyerimin en önemli gollerinden biri olacak

Fenerbahçe'nin Alman 10 numarası Max Kruse, hafta sonu karşılaşacakları Galatasaray derbisi öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, "Gol atarsam kariyerimin en önemli gollerinden biri olacak" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de hafta sonu yaşanacak derbi heyecanı öncesinde Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Max Kruse, açıklamalarda bulundu.

Alman futbolcu derbide kendine gol hedefi koyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türk arkadaşlarım sayesinde derbi atmosferinin nasıl olduğunu biliyorum. İlk maçta iyi olan taraf bizdik. Bu hafta da taraftarımızın desteğini arkamıza alacak, derbiden üç puanla ayrılarak kötü gidişata son vereceğiz. Kazanmaktan başka alternatifimiz yok. Gol atarsam, hayatımın en önemli gollerinden biri olacak" dedi.