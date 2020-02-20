20 Şubat 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Kruse: Kariyerimin en önemli gollerinden biri olacak

G.Saray'a kariyerimin golünü atacağım
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.02.2020

'nin Alman 10 numarası , hafta sonu karşılaşacakları derbisi öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, "Gol atarsam kariyerimin en önemli gollerinden biri olacak" ifadelerini kullandı.

'de hafta sonu yaşanacak derbi heyecanı öncesinde 'nin yıldız oyuncusu , açıklamalarda bulundu.

Alman futbolcu derbide kendine gol hedefi koyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türk arkadaşlarım sayesinde derbi atmosferinin nasıl olduğunu biliyorum. İlk maçta iyi olan taraf bizdik. Bu hafta da taraftarımızın desteğini arkamıza alacak, derbiden üç puanla ayrılarak kötü gidişata son vereceğiz. Kazanmaktan başka alternatifimiz yok. Gol atarsam, hayatımın en önemli gollerinden biri olacak" dedi.

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